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سعر Conwai (CONWAI) المباشر لليوم هو USD 0.0039232 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.14M . يتم تحديث سعر CONWAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Conwai الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.60K - تغيير سعر Conwai خلال اليوم هو +0.07% - لديه عرض متداول بقيمة USD 800.00M

أداء سعر Conwai (CONWAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Conwai مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Conwai مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Conwai مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Conwai مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.07% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Conwai (CONWAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Conwai: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00386849$ 0.00386849 $ 0.00386849 24 ساعة مرتفع $ 0.00404438$ 0.00404438 $ 0.00404438 عالية طوال الوقت $ 0.00497817$ 0.00497817 $ 0.00497817 تغير السعر (1 ساعة) -0.87% تغير السعر (1يوم) +0.07% تغير السعر (7 أيام) -14.04%

معلومات سوق Conwai (CONWAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: