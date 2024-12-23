سعر Conwai (CONWAI)
سعر Conwai (CONWAI) المباشر لليوم هو USD 0.0039232. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.14M. يتم تحديث سعر CONWAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Conwai الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.60K
- تغيير سعر Conwai خلال اليوم هو +0.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 800.00M
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خلال اليوم، كان سعر Conwai مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Conwai مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Conwai مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Conwai مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.07%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Conwai: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.87%
+0.07%
-14.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
One chain covering the full Artificial Intelligence lifecycle, from data collection, labeling, and preprocessing to model training, evaluation, fine-tuning, inference, RAG, and RLHF. The Conwai Mainnet is set to become the premier choice for generative AI builders and creators, offering an unparalleled platform that emphasizes speed, affordability, and user freedom. Designed with cutting-edge technology, Conwai Mainnet provides the ideal environment for innovators to bring their AI-driven visions to life.
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