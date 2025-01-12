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سعر Convex Prisma (CVXPRISMA) المباشر لليوم هو USD 0.02774118 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CVXPRISMA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Convex Prisma الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 77.30K - تغيير سعر Convex Prisma خلال اليوم هو -10.41% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Convex Prisma (CVXPRISMA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Convex Prisma مقابل USD هو $ -0.00322471381637442 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Convex Prisma مقابل USD هو $ -0.0125704385 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Convex Prisma مقابل USD هو $ +0.0036917268 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Convex Prisma مقابل USD هو $ -0.0063906950908912 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00322471381637442 -10.41% 30 يوم $ -0.0125704385 -45.31% 60 يوم $ +0.0036917268 +13.31% 90 يوم $ -0.0063906950908912 -18.72%

تحليل سعر Convex Prisma (CVXPRISMA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Convex Prisma: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02728718$ 0.02728718 $ 0.02728718 24 ساعة مرتفع $ 0.03322008$ 0.03322008 $ 0.03322008 عالية طوال الوقت $ 1.21$ 1.21 $ 1.21 تغير السعر (1 ساعة) +0.70% تغير السعر (1يوم) -10.41% تغير السعر (7 أيام) -4.53%

معلومات سوق Convex Prisma (CVXPRISMA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: