سعر Convex Prisma (CVXPRISMA)
سعر Convex Prisma (CVXPRISMA) المباشر لليوم هو USD 0.02774118. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CVXPRISMA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Convex Prisma الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 77.30K
- تغيير سعر Convex Prisma خلال اليوم هو -10.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Convex Prisma مقابل USD هو $ -0.00322471381637442 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Convex Prisma مقابل USD هو $ -0.0125704385 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Convex Prisma مقابل USD هو $ +0.0036917268 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Convex Prisma مقابل USD هو $ -0.0063906950908912 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00322471381637442
|-10.41%
|30 يوم
|$ -0.0125704385
|-45.31%
|60 يوم
|$ +0.0036917268
|+13.31%
|90 يوم
|$ -0.0063906950908912
|-18.72%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Convex Prisma: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.70%
-10.41%
-4.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
cvxPRISMA is tokenized vePRISMA. cvxPRISMA can be staked on Convex to receive a portion of the fees one would receive for staking their vePRISMA on Prisma Finance. Additionally, users staking cvxPRISMA may receive Convex native token CVX and Convex Prisma platform fees.
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|1 CVXPRISMA إلى AUD
A$0.0449407116
|1 CVXPRISMA إلى GBP
￡0.0224703558
|1 CVXPRISMA إلى EUR
€0.0269089446
|1 CVXPRISMA إلى USD
$0.02774118
|1 CVXPRISMA إلى MYR
RM0.1245578982
|1 CVXPRISMA إلى TRY
₺0.982037772
|1 CVXPRISMA إلى JPY
¥4.3739518506
|1 CVXPRISMA إلى RUB
₽2.8193361234
|1 CVXPRISMA إلى INR
₹2.3904574806
|1 CVXPRISMA إلى IDR
Rp454.7733698592
|1 CVXPRISMA إلى PHP
₱1.63672962
|1 CVXPRISMA إلى EGP
￡E.1.40092959
|1 CVXPRISMA إلى BRL
R$0.1697760216
|1 CVXPRISMA إلى CAD
C$0.0399472992
|1 CVXPRISMA إلى BDT
৳3.3991267854
|1 CVXPRISMA إلى NGN
₦43.2104942034
|1 CVXPRISMA إلى UAH
₴1.1781679146
|1 CVXPRISMA إلى VES
Bs1.47028254
|1 CVXPRISMA إلى PKR
Rs7.7597628696
|1 CVXPRISMA إلى KZT
₸14.7089284596
|1 CVXPRISMA إلى THB
฿0.9620641224
|1 CVXPRISMA إلى TWD
NT$0.9185104698
|1 CVXPRISMA إلى CHF
Fr0.0252444738
|1 CVXPRISMA إلى HKD
HK$0.2158263804
|1 CVXPRISMA إلى MAD
.د.م0.2799085062