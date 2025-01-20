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سعر Convex FXS (CVXFXS) المباشر لليوم هو USD 1.96 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CVXFXS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Convex FXS الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 26.20K - تغيير سعر Convex FXS خلال اليوم هو -7.74% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Convex FXS (CVXFXS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Convex FXS مقابل USD هو $ -0.16446067834112 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Convex FXS مقابل USD هو $ +0.5584024320 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Convex FXS مقابل USD هو $ +0.3276283080 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Convex FXS مقابل USD هو $ +0.5382874697249807 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.16446067834112 -7.74% 30 يوم $ +0.5584024320 +28.49% 60 يوم $ +0.3276283080 +16.72% 90 يوم $ +0.5382874697249807 +37.86%

تحليل سعر Convex FXS (CVXFXS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Convex FXS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.93$ 1.93 $ 1.93 24 ساعة مرتفع $ 2.2$ 2.2 $ 2.2 عالية طوال الوقت $ 14.99$ 14.99 $ 14.99 تغير السعر (1 ساعة) +1.34% تغير السعر (1يوم) -7.74% تغير السعر (7 أيام) +6.77%

معلومات سوق Convex FXS (CVXFXS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: