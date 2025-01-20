سعر Convex FXS (CVXFXS)
سعر Convex FXS (CVXFXS) المباشر لليوم هو USD 1.96. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CVXFXS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Convex FXS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 26.20K
- تغيير سعر Convex FXS خلال اليوم هو -7.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Convex FXS مقابل USD هو $ -0.16446067834112 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Convex FXS مقابل USD هو $ +0.5584024320 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Convex FXS مقابل USD هو $ +0.3276283080 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Convex FXS مقابل USD هو $ +0.5382874697249807 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.16446067834112
|-7.74%
|30 يوم
|$ +0.5584024320
|+28.49%
|60 يوم
|$ +0.3276283080
|+16.72%
|90 يوم
|$ +0.5382874697249807
|+37.86%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Convex FXS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.34%
-7.74%
+6.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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