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سعر Convex FXN (CVXFXN) المباشر لليوم هو USD 101.16 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CVXFXN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Convex FXN الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 46.96K - تغيير سعر Convex FXN خلال اليوم هو +5.68% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Convex FXN (CVXFXN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Convex FXN مقابل USD هو $ +5.44 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Convex FXN مقابل USD هو $ -22.5904240080 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Convex FXN مقابل USD هو $ +5.9707970280 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Convex FXN مقابل USD هو $ +34.64479049870676 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +5.44 +5.68% 30 يوم $ -22.5904240080 -22.33% 60 يوم $ +5.9707970280 +5.90% 90 يوم $ +34.64479049870676 +52.09%

تحليل سعر Convex FXN (CVXFXN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Convex FXN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 94.43$ 94.43 $ 94.43 24 ساعة مرتفع $ 102.17$ 102.17 $ 102.17 عالية طوال الوقت $ 207.77$ 207.77 $ 207.77 تغير السعر (1 ساعة) -0.87% تغير السعر (1يوم) +5.68% تغير السعر (7 أيام) +12.98%

معلومات سوق Convex FXN (CVXFXN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: