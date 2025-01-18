سعر Convex FXN (CVXFXN)
سعر Convex FXN (CVXFXN) المباشر لليوم هو USD 101.16. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CVXFXN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Convex FXN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 46.96K
- تغيير سعر Convex FXN خلال اليوم هو +5.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Convex FXN مقابل USD هو $ +5.44 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Convex FXN مقابل USD هو $ -22.5904240080 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Convex FXN مقابل USD هو $ +5.9707970280 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Convex FXN مقابل USD هو $ +34.64479049870676 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +5.44
|+5.68%
|30 يوم
|$ -22.5904240080
|-22.33%
|60 يوم
|$ +5.9707970280
|+5.90%
|90 يوم
|$ +34.64479049870676
|+52.09%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Convex FXN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.87%
+5.68%
+12.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
cvxFXN is tokenized veFXN. cvxFXN can be staked on Convex to receive a portion of fees one would receive from staking their veFXN on FX Protocol.
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