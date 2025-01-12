سعر Convex CRV (CVXCRV)
سعر Convex CRV (CVXCRV) المباشر لليوم هو USD 0.496277. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CVXCRV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Convex CRV الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 203.59K
- تغيير سعر Convex CRV خلال اليوم هو +1.44%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Convex CRV مقابل USD هو $ +0.00702807 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Convex CRV مقابل USD هو $ -0.1633960260 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Convex CRV مقابل USD هو $ +0.4118438555 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Convex CRV مقابل USD هو $ +0.2467705955365623 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00702807
|+1.44%
|30 يوم
|$ -0.1633960260
|-32.92%
|60 يوم
|$ +0.4118438555
|+82.99%
|90 يوم
|$ +0.2467705955365623
|+98.90%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Convex CRV: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.34%
+1.44%
-22.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Convex CRV is a tokenized form of veCRV, a vote escrowed CRV token. It is revenue earning token which receives rewards from the Convex protocol and admin fees from the Curve protocol.
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|1 CVXCRV إلى AUD
A$0.80396874
|1 CVXCRV إلى GBP
￡0.40198437
|1 CVXCRV إلى EUR
€0.48138869
|1 CVXCRV إلى USD
$0.496277
|1 CVXCRV إلى MYR
RM2.22828373
|1 CVXCRV إلى TRY
₺17.5682058
|1 CVXCRV إلى JPY
¥78.24799459
|1 CVXCRV إلى RUB
₽50.43663151
|1 CVXCRV إلى INR
₹42.76418909
|1 CVXCRV إلى IDR
Rp8,135.68722288
|1 CVXCRV إلى PHP
₱29.280343
|1 CVXCRV إلى EGP
￡E.25.0619885
|1 CVXCRV إلى BRL
R$3.03721524
|1 CVXCRV إلى CAD
C$0.71463888
|1 CVXCRV إلى BDT
৳60.80882081
|1 CVXCRV إلى NGN
₦773.01594351
|1 CVXCRV إلى UAH
₴21.07688419
|1 CVXCRV إلى VES
Bs26.302681
|1 CVXCRV إلى PKR
Rs138.81860244
|1 CVXCRV إلى KZT
₸263.13599094
|1 CVXCRV إلى THB
฿17.21088636
|1 CVXCRV إلى TWD
NT$16.43173147
|1 CVXCRV إلى CHF
Fr0.45161207
|1 CVXCRV إلى HKD
HK$3.86103506
|1 CVXCRV إلى MAD
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