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سعر Convex CRV (CVXCRV) المباشر لليوم هو USD 0.496277 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CVXCRV مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Convex CRV الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 203.59K - تغيير سعر Convex CRV خلال اليوم هو +1.44% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Convex CRV (CVXCRV) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Convex CRV مقابل USD هو $ +0.00702807 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Convex CRV مقابل USD هو $ -0.1633960260 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Convex CRV مقابل USD هو $ +0.4118438555 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Convex CRV مقابل USD هو $ +0.2467705955365623 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00702807 +1.44% 30 يوم $ -0.1633960260 -32.92% 60 يوم $ +0.4118438555 +82.99% 90 يوم $ +0.2467705955365623 +98.90%

تحليل سعر Convex CRV (CVXCRV)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Convex CRV: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.473791$ 0.473791 $ 0.473791 24 ساعة مرتفع $ 0.505657$ 0.505657 $ 0.505657 عالية طوال الوقت $ 6.16$ 6.16 $ 6.16 تغير السعر (1 ساعة) +0.34% تغير السعر (1يوم) +1.44% تغير السعر (7 أيام) -22.52%

معلومات سوق Convex CRV (CVXCRV)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: