سعر Convergent (CVGT)
سعر Convergent (CVGT) المباشر لليوم هو USD 0.00364651. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CVGT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Convergent الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Convergent خلال اليوم هو -20.75%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CVGT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CVGT.
خلال اليوم، كان سعر Convergent مقابل USD هو $ -0.000955262268455563 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Convergent مقابل USD هو $ +0.0007230675 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Convergent مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Convergent مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000955262268455563
|-20.75%
|30 يوم
|$ +0.0007230675
|+19.83%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Convergent: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.45%
-20.75%
-47.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Convergent (CVGT) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس CVGT والتوكن الشاملة الآن!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CVGT إلى VND
₫95.95791065
|1 CVGT إلى AUD
A$0.0056156254
|1 CVGT إلى GBP
￡0.0026984174
|1 CVGT إلى EUR
€0.0031359986
|1 CVGT إلى USD
$0.00364651
|1 CVGT إلى MYR
RM0.0154612024
|1 CVGT إلى TRY
₺0.1441100752
|1 CVGT إلى JPY
¥0.5294003218
|1 CVGT إلى RUB
₽0.2862145699
|1 CVGT إلى INR
₹0.3150219989
|1 CVGT إلى IDR
Rp59.7788428944
|1 CVGT إلى KRW
₩5.0020636274
|1 CVGT إلى PHP
₱0.2071946982
|1 CVGT إلى EGP
￡E.0.1827266161
|1 CVGT إلى BRL
R$0.0200193399
|1 CVGT إلى CAD
C$0.0049592536
|1 CVGT إلى BDT
৳0.4457493824
|1 CVGT إلى NGN
₦5.627294232
|1 CVGT إلى UAH
₴0.1514395603
|1 CVGT إلى VES
Bs0.37194402
|1 CVGT إلى PKR
Rs1.0329833528
|1 CVGT إلى KZT
₸1.8913353417
|1 CVGT إلى THB
฿0.1189491562
|1 CVGT إلى TWD
NT$0.1077543705
|1 CVGT إلى AED
د.إ0.0133826917
|1 CVGT إلى CHF
Fr0.0029536731
|1 CVGT إلى HKD
HK$0.0285886384
|1 CVGT إلى MAD
.د.م0.0332197061
|1 CVGT إلى MXN
$0.0692472249