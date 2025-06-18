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سعر Convergent (CVGT) المباشر لليوم هو USD 0.00364651 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CVGT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Convergent الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Convergent خلال اليوم هو -20.75% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Convergent (CVGT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Convergent مقابل USD هو $ -0.000955262268455563 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Convergent مقابل USD هو $ +0.0007230675 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Convergent مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Convergent مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000955262268455563 -20.75% 30 يوم $ +0.0007230675 +19.83% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Convergent (CVGT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Convergent: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00354598$ 0.00354598 $ 0.00354598 24 ساعة مرتفع $ 0.00514474$ 0.00514474 $ 0.00514474 عالية طوال الوقت $ 0.00981598$ 0.00981598 $ 0.00981598 تغير السعر (1 ساعة) -3.45% تغير السعر (1يوم) -20.75% تغير السعر (7 أيام) -47.48%

معلومات سوق Convergent (CVGT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: