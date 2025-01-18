سعر Convergence Finance (CVG)
سعر Convergence Finance (CVG) المباشر لليوم هو USD 0.00100789. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CVG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Convergence Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 581.39
- تغيير سعر Convergence Finance خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Convergence Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Convergence Finance مقابل USD هو $ -0.0004525725 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Convergence Finance مقابل USD هو $ +0.0008229024 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Convergence Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0004525725
|-44.90%
|60 يوم
|$ +0.0008229024
|+81.65%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Convergence Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Convergence is a decentralized finance protocol designed to aggregate liquidity, boost yields, and enable liquid locking across the Curve Finance ecosystem. Convergence makes novel use of Non-Fungible Tokens to track staked positions and owns its liquidity through bonds issuance.
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￡0.0008264698
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€0.0009776533
|1 CVG إلى USD
$0.00100789
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RM0.004535505
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₺0.0358405684
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¥0.1575029703
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₽0.103308725
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₹0.0872933529
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₱0.0588910127
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￡E.0.050797656
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R$0.0060977345
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