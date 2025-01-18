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سعر Convergence Finance (CVG) المباشر لليوم هو USD 0.00100789 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CVG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Convergence Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 581.39 - تغيير سعر Convergence Finance خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Convergence Finance (CVG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Convergence Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Convergence Finance مقابل USD هو $ -0.0004525725 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Convergence Finance مقابل USD هو $ +0.0008229024 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Convergence Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0004525725 -44.90% 60 يوم $ +0.0008229024 +81.65% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Convergence Finance (CVG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Convergence Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.099$ 1.099 $ 1.099 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Convergence Finance (CVG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: