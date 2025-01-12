سعر Contracoin (CTCN)
سعر Contracoin (CTCN) المباشر لليوم هو USD 0.064347. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CTCN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Contracoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.90
- تغيير سعر Contracoin خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Contracoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Contracoin مقابل USD هو $ +0.0033147906 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Contracoin مقابل USD هو $ +0.1592404603 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Contracoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0033147906
|+5.15%
|60 يوم
|$ +0.1592404603
|+247.47%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Contracoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Launched on the 05/06/2018 by a team based in Australia to address the problems with the sale and purchase of real estate globally using the Contracoin CTCN Token as the method of payment.
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