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سعر Continuum World (UM) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر UM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Continuum World الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 402.47 - تغيير سعر Continuum World خلال اليوم هو -3.56% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Continuum World (UM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Continuum World مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Continuum World مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Continuum World مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Continuum World مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.56% 30 يوم $ 0 -34.02% 60 يوم $ 0 -17.46% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Continuum World (UM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Continuum World: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.235512$ 0.235512 $ 0.235512 تغير السعر (1 ساعة) -0.59% تغير السعر (1يوم) -3.56% تغير السعر (7 أيام) -9.00%

معلومات سوق Continuum World (UM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: