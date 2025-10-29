معلومات سعر Context Layer (CXLYR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -0.15%

سعر Context Layer (CXLYR) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CXLYR بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCXLYR على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CXLYR -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و -0.15% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Context Layer (CXLYR)

القيمة السوقية $ 4.82K الحجم (24 ساعة) $ 33.02 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 7.13K إمداد دورة التداول 675.61M إجمالي العرض 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Context Layer هي $ 4.82K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 33.02. العرض المتداول لـ CXLYR يبلغ 675.61M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.13K.