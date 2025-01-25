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سعر Content Bitcoin (CTB) المباشر لليوم هو USD 23.72 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CTB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Content Bitcoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 113.72K - تغيير سعر Content Bitcoin خلال اليوم هو -2.36% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Content Bitcoin (CTB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Content Bitcoin مقابل USD هو $ -0.57423958177901 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Content Bitcoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Content Bitcoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Content Bitcoin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.57423958177901 -2.36% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Content Bitcoin (CTB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Content Bitcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 23.11$ 23.11 $ 23.11 24 ساعة مرتفع $ 24.51$ 24.51 $ 24.51 عالية طوال الوقت $ 25.04$ 25.04 $ 25.04 تغير السعر (1 ساعة) +0.04% تغير السعر (1يوم) -2.36% تغير السعر (7 أيام) -0.62%

معلومات سوق Content Bitcoin (CTB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: