سعر Content Bitcoin (CTB)
سعر Content Bitcoin (CTB) المباشر لليوم هو USD 23.72. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CTB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Content Bitcoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 113.72K
- تغيير سعر Content Bitcoin خلال اليوم هو -2.36%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Content Bitcoin مقابل USD هو $ -0.57423958177901 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Content Bitcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Content Bitcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Content Bitcoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.57423958177901
|-2.36%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Content Bitcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.04%
-2.36%
-0.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Content Bitcoin (CTB) is a pioneering project at the intersection of artificial intelligence (AI) technology and the rapidly growing world of webtoons. The project’s primary mission is to leverage AI to revolutionize the webtoon industry by enabling global access to high-quality, creative content. CTB’s goal is to not only popularize webtoons worldwide but also empower creators, fans, and investors within this space through blockchain technology. At its core, Content Bitcoin (CTB) aims to foster a dynamic ecosystem where webtoons can be created, traded, and appreciated globally. By utilizing AI tools, CTB facilitates efficient content creation and curation while creating new opportunities for digital artists and fans across the globe.
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