سعر Construct (STANDARD)
سعر Construct (STANDARD) المباشر لليوم هو USD 0.00331926. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 34.64K. يتم تحديث سعر STANDARD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Construct الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.94
- تغيير سعر Construct خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.44M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر STANDARD مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر STANDARD.
خلال اليوم، كان سعر Construct مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Construct مقابل USD هو $ -0.0000348250 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Construct مقابل USD هو $ -0.0003659646 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Construct مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0000348250
|-1.04%
|60 يوم
|$ -0.0003659646
|-11.02%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Construct: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 STANDARD إلى AUD
A$0.0053772012
|1 STANDARD إلى GBP
￡0.0026886006
|1 STANDARD إلى EUR
€0.0032196822
|1 STANDARD إلى USD
$0.00331926
|1 STANDARD إلى MYR
RM0.0149034774
|1 STANDARD إلى TRY
₺0.117501804
|1 STANDARD إلى JPY
¥0.5233477242
|1 STANDARD إلى RUB
₽0.3373363938
|1 STANDARD إلى INR
₹0.2860206342
|1 STANDARD إلى IDR
Rp54.4140896544
|1 STANDARD إلى PHP
₱0.19583634
|1 STANDARD إلى EGP
￡E.0.16762263
|1 STANDARD إلى BRL
R$0.0203138712
|1 STANDARD إلى CAD
C$0.0047797344
|1 STANDARD إلى BDT
৳0.4067089278
|1 STANDARD إلى NGN
₦5.1701789538
|1 STANDARD إلى UAH
₴0.1409689722
|1 STANDARD إلى VES
Bs0.17592078
|1 STANDARD إلى PKR
Rs0.9284634072
|1 STANDARD إلى KZT
₸1.7599380372
|1 STANDARD إلى THB
฿0.1151119368
|1 STANDARD إلى TWD
NT$0.1099006986
|1 STANDARD إلى CHF
Fr0.0030205266
|1 STANDARD إلى HKD
HK$0.0258238428
|1 STANDARD إلى MAD
.د.م0.0334913334