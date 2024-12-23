سعر Constellation Staked ETH (XRETH)
سعر Constellation Staked ETH (XRETH) المباشر لليوم هو USD 3,919.9. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 17.75M. يتم تحديث سعر XRETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Constellation Staked ETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 469.89
- تغيير سعر Constellation Staked ETH خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 4.53K
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر XRETH مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر XRETH.
خلال اليوم، كان سعر Constellation Staked ETH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Constellation Staked ETH مقابل USD هو $ +1,080.7607248700 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Constellation Staked ETH مقابل USD هو $ +1,900.8782829700 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Constellation Staked ETH مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +1,080.7607248700
|+27.57%
|60 يوم
|$ +1,900.8782829700
|+48.49%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Constellation Staked ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+3.58%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Constellation is a non-Layer 2 protocol built on top of Rocket Pool, powering the world's first sustainably zero-fee ETH liquid staking token, xrETH. Constellation is powered by NodeSet's large network of decentralized operators, keeping performance high and ensuring resilience. As a fully decentralized and fully non-custodial protocol, Constellation is safer and provides higher staking returns compared to other ETH staking protocols. This innovative, next-gen liquid staking token design offers a true upgrade to the liquid staking market.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 XRETH إلى AUD
A$6,232.641
|1 XRETH إلى GBP
￡3,096.721
|1 XRETH إلى EUR
€3,723.905
|1 XRETH إلى USD
$3,919.9
|1 XRETH إلى MYR
RM17,639.55
|1 XRETH إلى TRY
₺137,902.082
|1 XRETH إلى JPY
¥613,425.151
|1 XRETH إلى RUB
₽402,848.123
|1 XRETH إلى INR
₹332,956.306
|1 XRETH إلى IDR
Rp63,224,184.697
|1 XRETH إلى PHP
₱230,646.916
|1 XRETH إلى EGP
￡E.199,405.313
|1 XRETH إلى BRL
R$23,832.992
|1 XRETH إلى CAD
C$5,605.457
|1 XRETH إلى BDT
৳466,507.299
|1 XRETH إلى NGN
₦6,067,926.802
|1 XRETH إلى UAH
₴163,734.223
|1 XRETH إلى VES
Bs199,914.9
|1 XRETH إلى PKR
Rs1,086,713.877
|1 XRETH إلى KZT
₸2,050,146.899
|1 XRETH إلى THB
฿134,021.381
|1 XRETH إلى TWD
NT$127,906.337
|1 XRETH إلى CHF
Fr3,488.711
|1 XRETH إلى HKD
HK$30,457.623
|1 XRETH إلى MAD
.د.م39,277.398