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سعر Constellation Staked ETH (XRETH) المباشر لليوم هو USD 3,919.9 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 17.75M . يتم تحديث سعر XRETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Constellation Staked ETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 469.89 - تغيير سعر Constellation Staked ETH خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 4.53K

أداء سعر Constellation Staked ETH (XRETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Constellation Staked ETH مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Constellation Staked ETH مقابل USD هو $ +1,080.7607248700 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Constellation Staked ETH مقابل USD هو $ +1,900.8782829700 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Constellation Staked ETH مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ +1,080.7607248700 +27.57% 60 يوم $ +1,900.8782829700 +48.49% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Constellation Staked ETH (XRETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Constellation Staked ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 4,090.49$ 4,090.49 $ 4,090.49 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +3.58%

معلومات سوق Constellation Staked ETH (XRETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: