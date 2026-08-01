سعر Constellation Energy Corporation xStock اليوم

السعر المباشر لمشروع Constellation Energy Corporation xStock (CEGX) اليوم هو $ 278.67، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CEGX الحالي إلى USD هو $ 278.67 لكل CEGX.

يحتل Constellation Energy Corporation xStock حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 158,376، مع عرض متداول قدره 568.84 CEGX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CEGX بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 323.89، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 234.05.

على المدى القصير، تحرك CEGX بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+5.29% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 37.27.

معلومات سوق Constellation Energy Corporation xStock (CEGX)

القيمة السوقية $ 158.38K$ 158.38K $ 158.38K الحجم (24 ساعة) $ 37.27$ 37.27 $ 37.27 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 61.08M$ 61.08M $ 61.08M إمداد دورة التداول 568.84 568.84 568.84 إجمالي العرض 219,165.2593809421 219,165.2593809421 219,165.2593809421

القيمة السوقية الحالية لـ Constellation Energy Corporation xStock هي $ 158.38K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 37.27. العرض المتداول لـ CEGX يبلغ 568.84، مع إجمالي عرض 219165.2593809421. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 61.08M.