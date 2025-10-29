سعر Conspiracy Guy المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي CGUY إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر CGUY بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Conspiracy Guy المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي CGUY إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر CGUY بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر Conspiracy Guy (CGUY)

السعر المباشر لـ 1 CGUY إلى USD:

--
----
+22.80%1D
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:12:08 (UTC+8)

معلومات سعر Conspiracy Guy (CGUY) في (USD)

سعر Conspiracy Guy (CGUY) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CGUY بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCGUY على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CGUY -0.61% على مدار الساعة الماضية، +22.85% على مدار 24 ساعة، و +7.60% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Conspiracy Guy (CGUY)

القيمة السوقية الحالية لـ Conspiracy Guy هي $ 25.40K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CGUY يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 25.40K.

سجل سعر Conspiracy Guy (CGUY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Conspiracy Guy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Conspiracy Guy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Conspiracy Guy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Conspiracy Guy مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+22.85%
30 يوم$ 0-0.95%
60 يوم$ 0-53.99%
90 يوم$ 0--

ما هو Conspiracy Guy ( CGUY )

Conspiracy Guy, an original handmade memecoin, centers on a character who discovers what he believes is the "truth" on BaseTube. The project’s mission is to build a vibrant ecosystem around this quirky figure, with ambitious plans to launch a cartoon show featuring his adventures. The show will be shared across platforms like Zora, Instagram, TikTok, and a forthcoming Base app, merging crypto culture with entertaining, narrative-driven content to engage a wide audience.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Conspiracy Guy (CGUY)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Conspiracy Guy (USD)

كم ستكون قيمة Conspiracy Guy (CGUY) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Conspiracy Guy (CGUY) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Conspiracy Guy.

تحقق الآن من توقعات سعر Conspiracy Guy!

عملة CGUY إلى العملات المحلية

توكنوميكس Conspiracy Guy (CGUY)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Conspiracy Guy (CGUY) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس CGUY والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Conspiracy Guy (CGUY)

كم يساوي Conspiracy Guy (CGUY) اليوم؟
سعر CGUY المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر CGUY إلى USD الحالي؟
سعر CGUY إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Conspiracy Guy ؟
القيمة السوقية لعملة CGUY هي $ 25.40K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن CGUY؟
العرض المتداول لتوكن CGUY هو 1.00B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ CGUY؟
حقق CGUY سعرًا قياسيًا قدره 0 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ CGUY؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 CGUY.
ما هو حجم تداول CGUY؟
حجم تداول CGUY المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع CGUY هذا العام؟
قد يرتفع CGUY هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر CGUY لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:12:08 (UTC+8)

