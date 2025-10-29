سعر Concentric Industries المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي CONCENTRIC إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر CONCENTRIC بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Concentric Industries المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي CONCENTRIC إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر CONCENTRIC بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن CONCENTRIC

معلومات سعر CONCENTRIC

الموقع الرسمي لـ CONCENTRIC

اقتصاد توكن CONCENTRIC

توقعات سعر CONCENTRIC

شعار Concentric Industries

سعر Concentric Industries (CONCENTRIC)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 CONCENTRIC إلى USD:

$0.00075933
$0.00075933$0.00075933
-7.80%1D
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Concentric Industries (CONCENTRIC) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:47:51 (UTC+8)

معلومات سعر Concentric Industries (CONCENTRIC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00442362
$ 0.00442362$ 0.00442362

$ 0
$ 0$ 0

-0.45%

-7.89%

+17.63%

+17.63%

سعر Concentric Industries (CONCENTRIC) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CONCENTRIC بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCONCENTRIC على الإطلاق هو $ 0.00442362، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CONCENTRIC -0.45% على مدار الساعة الماضية، -7.89% على مدار 24 ساعة، و +17.63% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Concentric Industries (CONCENTRIC)

$ 662.00K
$ 662.00K$ 662.00K

--
----

$ 759.29K
$ 759.29K$ 759.29K

871.82M
871.82M 871.82M

999,946,936.5288035
999,946,936.5288035 999,946,936.5288035

القيمة السوقية الحالية لـ Concentric Industries هي $ 662.00K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CONCENTRIC يبلغ 871.82M، مع إجمالي عرض 999946936.5288035. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 759.29K.

سجل سعر Concentric Industries (CONCENTRIC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Concentric Industries مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Concentric Industries مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Concentric Industries مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Concentric Industries مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-7.89%
30 يوم$ 0-0.68%
60 يوم$ 0+1.94%
90 يوم$ 0--

ما هو Concentric Industries ( CONCENTRIC )

Concentric is an EFCOM (Engineer + Finance + Construct + Operate + Maintain) corporation that creates facilities that make pure Energy, Food, Air & Water to improve Quality of Life on earth.

Our vision is, at once, both practical and momentous: Creating a Future where natural technologies provide billions of people with pristine drinking water, nutritious food and access to clean energy.

Our toolkit of proven, patented and pollutionFREE® techniques is unrivaled in human history because we have the moxie to continually ask …

WHAT IF … we think we have the Answers, but it’s the Questions we have wrong? WHAT IF … Air and Water are Cleaner COMING OUT of power plants, factories and farms than GOING IN? WHAT IF … people aren’t the problem, but POVERTY is? TrueProsperity™ is possible because Concentric’s “All Gain Sum”™ annihilates the ‘zero sum game’.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم.

المصدر Concentric Industries (CONCENTRIC)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Concentric Industries (USD)

كم ستكون قيمة Concentric Industries (CONCENTRIC) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Concentric Industries (CONCENTRIC) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Concentric Industries.

تحقق الآن من توقعات سعر Concentric Industries!

عملة CONCENTRIC إلى العملات المحلية

توكنوميكس Concentric Industries (CONCENTRIC)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Concentric Industries (CONCENTRIC) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس CONCENTRIC والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Concentric Industries (CONCENTRIC)

كم يساوي Concentric Industries (CONCENTRIC) اليوم؟
سعر CONCENTRIC المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر CONCENTRIC إلى USD الحالي؟
سعر CONCENTRIC إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Concentric Industries ؟
القيمة السوقية لعملة CONCENTRIC هي $ 662.00K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن CONCENTRIC؟
العرض المتداول لتوكن CONCENTRIC هو 871.82M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ CONCENTRIC؟
حقق CONCENTRIC سعرًا قياسيًا قدره 0.00442362 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ CONCENTRIC؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 CONCENTRIC.
ما هو حجم تداول CONCENTRIC؟
حجم تداول CONCENTRIC المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع CONCENTRIC هذا العام؟
قد يرتفع CONCENTRIC هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر CONCENTRIC لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:47:51 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

