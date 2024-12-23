سعر Concave (CNV)
سعر Concave (CNV) المباشر لليوم هو USD 5.74. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.03M. يتم تحديث سعر CNV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Concave الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 952.57
- تغيير سعر Concave خلال اليوم هو -3.76%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 355.16K
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خلال اليوم، كان سعر Concave مقابل USD هو $ -0.224868626830464 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Concave مقابل USD هو $ -0.7535868060 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Concave مقابل USD هو $ -0.3240890100 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Concave مقابل USD هو $ -0.6136338193476345 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.224868626830464
|-3.76%
|30 يوم
|$ -0.7535868060
|-13.12%
|60 يوم
|$ -0.3240890100
|-5.64%
|90 يوم
|$ -0.6136338193476345
|-9.65%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Concave: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.89%
-3.76%
+1.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Concave is a community-driven, product and investment organization that aims to bring value to stakers through the development of innovative DeFi products and active treasury management. Concave will introduce several novel solutions to grow its treasury while ensuring long-term stakers receive the highest returns.
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