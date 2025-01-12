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سعر Comswap Wrapped LIBRA (COMSWAPWLIBRA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.82M . يتم تحديث سعر COMSWAPWLIBRA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Comswap Wrapped LIBRA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.55K - تغيير سعر Comswap Wrapped LIBRA خلال اليوم هو -3.97% - لديه عرض متداول بقيمة USD 8.33B

أداء سعر Comswap Wrapped LIBRA (COMSWAPWLIBRA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Comswap Wrapped LIBRA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Comswap Wrapped LIBRA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Comswap Wrapped LIBRA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Comswap Wrapped LIBRA مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.97% 30 يوم $ 0 -20.91% 60 يوم $ 0 +52.44% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Comswap Wrapped LIBRA (COMSWAPWLIBRA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Comswap Wrapped LIBRA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00569709$ 0.00569709 $ 0.00569709 تغير السعر (1 ساعة) -3.02% تغير السعر (1يوم) -3.97% تغير السعر (7 أيام) +22.45%

معلومات سوق Comswap Wrapped LIBRA (COMSWAPWLIBRA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: