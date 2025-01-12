سعر Comswap Wrapped LIBRA (COMSWAPWLIBRA)
سعر Comswap Wrapped LIBRA (COMSWAPWLIBRA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.82M. يتم تحديث سعر COMSWAPWLIBRA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Comswap Wrapped LIBRA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.55K
- تغيير سعر Comswap Wrapped LIBRA خلال اليوم هو -3.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 8.33B
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خلال اليوم، كان سعر Comswap Wrapped LIBRA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Comswap Wrapped LIBRA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Comswap Wrapped LIBRA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Comswap Wrapped LIBRA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.97%
|30 يوم
|$ 0
|-20.91%
|60 يوم
|$ 0
|+52.44%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Comswap Wrapped LIBRA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.02%
-3.97%
+22.45%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Libra Coin is a fork from Facebook's Diem (Libra) blockchain that was announced in 2019. Libra Coin operates on its own high-performance Layer 1 blockchain, known as the 0L Network. In October 2021, Libra Coin began mining. Like Bitcoin, there were no pre-mined coins or dedicated token allocation to any parties; all coins were minted through a mining process. Unlike Bitcoin, which undergoes continuous issuance, Libra Coin has a fixed supply. By December 2023, all the Libra Coin had been issued, establishing a capped supply and making the coin permanently deflationary. Fiercely independent, the project has a long-term view because it is unburdened by venture capital funding, "labs" entities, a foundation, and the influence of other blockchain ecosystems. Carpe diem.
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