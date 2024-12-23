سعر Comsats (CSAS)
سعر Comsats (CSAS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 654.10K. يتم تحديث سعر CSAS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Comsats الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.85K
- تغيير سعر Comsats خلال اليوم هو +19.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CSAS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CSAS.
خلال اليوم، كان سعر Comsats مقابل USD هو $ +0.00010445 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Comsats مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Comsats مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Comsats مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00010445
|+19.03%
|30 يوم
|$ 0
|-25.90%
|60 يوم
|$ 0
|-25.68%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Comsats: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
+19.03%
-15.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Comsats - Supports standard tokens on Bitcoin The focus is on providing ideas and decentralized solutions to grow the Bitcoin ecosystem, along with a seamless user experience and competitive fees. Comsats also supports and develops new ideas to perfect the concepts of official Bitcoin token standards such as: BRC-20, ORC-20, etc.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CSAS إلى AUD
A$--
|1 CSAS إلى GBP
￡--
|1 CSAS إلى EUR
€--
|1 CSAS إلى USD
$--
|1 CSAS إلى MYR
RM--
|1 CSAS إلى TRY
₺--
|1 CSAS إلى JPY
¥--
|1 CSAS إلى RUB
₽--
|1 CSAS إلى INR
₹--
|1 CSAS إلى IDR
Rp--
|1 CSAS إلى PHP
₱--
|1 CSAS إلى EGP
￡E.--
|1 CSAS إلى BRL
R$--
|1 CSAS إلى CAD
C$--
|1 CSAS إلى BDT
৳--
|1 CSAS إلى NGN
₦--
|1 CSAS إلى UAH
₴--
|1 CSAS إلى VES
Bs--
|1 CSAS إلى PKR
Rs--
|1 CSAS إلى KZT
₸--
|1 CSAS إلى THB
฿--
|1 CSAS إلى TWD
NT$--
|1 CSAS إلى CHF
Fr--
|1 CSAS إلى HKD
HK$--
|1 CSAS إلى MAD
.د.م--