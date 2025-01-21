سعر Compounding Open Dollar (CUSDO)
سعر Compounding Open Dollar (CUSDO) المباشر لليوم هو USD 0.999469. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.40M. يتم تحديث سعر CUSDO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Compounding Open Dollar الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.00K
- تغيير سعر Compounding Open Dollar خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.41M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CUSDO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CUSDO.
خلال اليوم، كان سعر Compounding Open Dollar مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Compounding Open Dollar مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Compounding Open Dollar مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Compounding Open Dollar مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Compounding Open Dollar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
OpenEden Labs’s misson is to bring real-world assets to DeFi to unlock trillions of dollars in value. The OpenEden Compounding Open Dollar (“cUSDO") is a rebasing yield-bearing stablecoin issued by OpenEden Digital ("OED"), a Bermuda Monetary Authority ("BMA") licensed digital asset issuer. cUSDO is backed by high-quality, liquid reserves, primarily consisting of U.S. Treasury bills and reverse repurchase agreements.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CUSDO إلى AUD
A$1.5991504
|1 CUSDO إلى GBP
￡0.80956989
|1 CUSDO إلى EUR
€0.95949024
|1 CUSDO إلى USD
$0.999469
|1 CUSDO إلى MYR
RM4.46762643
|1 CUSDO إلى TRY
₺35.60108578
|1 CUSDO إلى JPY
¥155.84720117
|1 CUSDO إلى RUB
₽99.8469531
|1 CUSDO إلى INR
₹86.52403133
|1 CUSDO إلى IDR
Rp16,384.73508336
|1 CUSDO إلى PHP
₱58.45894181
|1 CUSDO إلى EGP
￡E.50.26329601
|1 CUSDO إلى BRL
R$6.02679807
|1 CUSDO إلى CAD
C$1.43923536
|1 CUSDO إلى BDT
৳121.86525517
|1 CUSDO إلى NGN
₦1,551.96546851
|1 CUSDO إلى UAH
₴42.20757587
|1 CUSDO إلى VES
Bs53.971326
|1 CUSDO إلى PKR
Rs278.71192534
|1 CUSDO إلى KZT
₸530.2183045
|1 CUSDO إلى THB
฿34.0818929
|1 CUSDO إلى TWD
NT$32.71262037
|1 CUSDO إلى CHF
Fr0.90951679
|1 CUSDO إلى HKD
HK$7.77586882
|1 CUSDO إلى MAD
.د.م10.01467938