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سعر Compounding Open Dollar (CUSDO) المباشر لليوم هو USD 0.999469 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.40M . يتم تحديث سعر CUSDO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Compounding Open Dollar الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.00K - تغيير سعر Compounding Open Dollar خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.41M

أداء سعر Compounding Open Dollar (CUSDO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Compounding Open Dollar مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Compounding Open Dollar مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Compounding Open Dollar مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Compounding Open Dollar مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Compounding Open Dollar (CUSDO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Compounding Open Dollar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.006$ 1.006 $ 1.006 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Compounding Open Dollar (CUSDO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: