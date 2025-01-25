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سعر Compound Meta (COMA) المباشر لليوم هو USD 0.01247658 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر COMA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Compound Meta الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.18 - تغيير سعر Compound Meta خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Compound Meta (COMA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Compound Meta مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Compound Meta مقابل USD هو $ -0.0004794737 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Compound Meta مقابل USD هو $ +0.0015035539 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Compound Meta مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0004794737 -3.84% 60 يوم $ +0.0015035539 +12.05% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Compound Meta (COMA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Compound Meta: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.062403$ 0.062403 $ 0.062403 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -4.34%

معلومات سوق Compound Meta (COMA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: