سعر Compliant Naira المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي CNGN إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر CNGN بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Compliant Naira

سعر Compliant Naira (CNGN)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 CNGN إلى USD:

$0.00067509
$0.00067509$0.00067509
+0.30%1D
مخطط أسعار Compliant Naira (CNGN) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:47:44 (UTC+8)

معلومات سعر Compliant Naira (CNGN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.07%

+0.32%

-0.10%

-0.10%

سعر Compliant Naira (CNGN) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CNGN بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCNGN على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CNGN -0.07% على مدار الساعة الماضية، +0.32% على مدار 24 ساعة، و -0.10% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Compliant Naira (CNGN)

$ 440.97K
$ 440.97K$ 440.97K

--
----

$ 440.97K
$ 440.97K$ 440.97K

653.20M
653.20M 653.20M

653,203,572.9949999
653,203,572.9949999 653,203,572.9949999

القيمة السوقية الحالية لـ Compliant Naira هي $ 440.97K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CNGN يبلغ 653.20M، مع إجمالي عرض 653203572.9949999. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 440.97K.

سجل سعر Compliant Naira (CNGN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Compliant Naira مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Compliant Naira مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Compliant Naira مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Compliant Naira مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+0.32%
30 يوم$ 0+0.66%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Compliant Naira ( CNGN )

Introducing the cNGN: Compliant Naira-backed stablecoin.

The cNGN ushers in a new era of financial fluidity, bridging the Nigerian Naira with the global market through blockchain technology. Backed 1:1 by Naira reserves held in designated commercial banks, the cNGN Stablecoin transforms the Naira into a dynamic tool for worldwide remittances, commerce, trade and investment.

More than just a currency, cNGN shortens settlement times, enabling payments that traverse the globe swiftly, mirroring the speed of a text message and at a fraction of the cost. This breakthrough paves the way for instantaneous financial transactions, seamlessly connecting Nigeria’s vibrant economy with international markets and offering unprecedented efficiency in both domestic and global financial interactions.

المصدر Compliant Naira (CNGN)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر Compliant Naira (USD)

كم ستكون قيمة Compliant Naira (CNGN) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Compliant Naira (CNGN) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Compliant Naira.

تحقق الآن من توقعات سعر Compliant Naira!

عملة CNGN إلى العملات المحلية

توكنوميكس Compliant Naira (CNGN)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Compliant Naira (CNGN) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس CNGN والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Compliant Naira (CNGN)

كم يساوي Compliant Naira (CNGN) اليوم؟
سعر CNGN المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر CNGN إلى USD الحالي؟
سعر CNGN إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Compliant Naira ؟
القيمة السوقية لعملة CNGN هي $ 440.97K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن CNGN؟
العرض المتداول لتوكن CNGN هو 653.20M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ CNGN؟
حقق CNGN سعرًا قياسيًا قدره 0 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ CNGN؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 CNGN.
ما هو حجم تداول CNGN؟
حجم تداول CNGN المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع CNGN هذا العام؟
قد يرتفع CNGN هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر CNGN لمزيد من التحليل المتعمق.
