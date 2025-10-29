معلومات سعر Company (COMPANY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00031557 $ 0.00031557 $ 0.00031557 24 ساعة منخفض $ 0.00045768 $ 0.00045768 $ 0.00045768 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00031557$ 0.00031557 $ 0.00031557 24 ساعة مرتفع $ 0.00045768$ 0.00045768 $ 0.00045768 عالية طوال الوقت $ 0.00051101$ 0.00051101 $ 0.00051101 أدنى سعر $ 0.00031557$ 0.00031557 $ 0.00031557 تغير السعر (1 ساعة) -0.96% تغير السعر (1يوم) -9.73% تغير السعر (7 أيام) -- تغير السعر (7 أيام) --

سعر Company (COMPANY) في الوقت الحقيقي هو $0.00036419. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول COMPANY بين أدنى سعر $ 0.00031557 وأعلى سعر $ 0.00045768، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCOMPANY على الإطلاق هو $ 0.00051101، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00031557.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير COMPANY -0.96% على مدار الساعة الماضية، -9.73% على مدار 24 ساعة، و -- في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Company (COMPANY)

القيمة السوقية $ 364.20K$ 364.20K $ 364.20K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 364.20K$ 364.20K $ 364.20K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Company هي $ 364.20K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ COMPANY يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 364.20K.