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سعر Companion Pet Coin (CPC) المباشر لليوم هو USD 0.144887 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CPC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Companion Pet Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.48 - تغيير سعر Companion Pet Coin خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Companion Pet Coin (CPC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Companion Pet Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Companion Pet Coin مقابل USD هو $ +0.0047341537 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Companion Pet Coin مقابل USD هو $ +0.0082973452 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Companion Pet Coin مقابل USD هو $ +0.00957672050158596 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ +0.0047341537 +3.27% 60 يوم $ +0.0082973452 +5.73% 90 يوم $ +0.00957672050158596 +7.08%

تحليل سعر Companion Pet Coin (CPC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Companion Pet Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.190016$ 0.190016 $ 0.190016 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -0.01%

معلومات سوق Companion Pet Coin (CPC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: