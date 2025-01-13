سعر Companion Pet Coin (CPC)
سعر Companion Pet Coin (CPC) المباشر لليوم هو USD 0.144887. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CPC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Companion Pet Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.48
- تغيير سعر Companion Pet Coin خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Companion Pet Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Companion Pet Coin مقابل USD هو $ +0.0047341537 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Companion Pet Coin مقابل USD هو $ +0.0082973452 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Companion Pet Coin مقابل USD هو $ +0.00957672050158596 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0047341537
|+3.27%
|60 يوم
|$ +0.0082973452
|+5.73%
|90 يوم
|$ +0.00957672050158596
|+7.08%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Companion Pet Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-0.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Companion Pet World provides an integrated platform service that manages the entire life-cycle of companion animals through the utilization of blockchain and big data technologies. CPC token is a native token used within the Companion Pet World ecosystem as a means of participating in pet auctions, paying for related goods and services, and rewarding participants.
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|1 CPC إلى AUD
A$0.23471694
|1 CPC إلى GBP
￡0.11735847
|1 CPC إلى EUR
€0.14054039
|1 CPC إلى USD
$0.144887
|1 CPC إلى MYR
RM0.65054263
|1 CPC إلى TRY
₺5.1289998
|1 CPC إلى JPY
¥22.84433329
|1 CPC إلى RUB
₽14.72486581
|1 CPC إلى INR
₹12.48491279
|1 CPC إلى IDR
Rp2,375.19634128
|1 CPC إلى PHP
₱8.548333
|1 CPC إلى EGP
￡E.7.3167935
|1 CPC إلى BRL
R$0.88670844
|1 CPC إلى CAD
C$0.20863728
|1 CPC إلى BDT
৳17.75300411
|1 CPC إلى NGN
₦225.68033781
|1 CPC إلى UAH
₴6.15335089
|1 CPC إلى VES
Bs7.679011
|1 CPC إلى PKR
Rs40.52779164
|1 CPC إلى KZT
₸76.82198514
|1 CPC إلى THB
฿5.02468116
|1 CPC إلى TWD
NT$4.79720857
|1 CPC إلى CHF
Fr0.13184717
|1 CPC إلى HKD
HK$1.12722086
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