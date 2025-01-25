سعر COMP yVault (YVCOMP)
سعر COMP yVault (YVCOMP) المباشر لليوم هو USD 48.44. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر YVCOMP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق COMP yVault الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر COMP yVault خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر COMP yVault مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر COMP yVault مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر COMP yVault مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر COMP yVault مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 يوم
|$ 0.0000000000
|0.00%
|90 يوم
|$ 0
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0.00%
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