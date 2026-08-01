سعر Community of BNB اليوم

السعر المباشر لمشروع Community of BNB (CBNB) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 7.59% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CBNB الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CBNB.

يحتل Community of BNB حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10,623.03، مع عرض متداول قدره 1.00B CBNB. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CBNB بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00105314، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CBNB بمقدار -0.55% خلال الساعة الماضية و-25.21% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Community of BNB (CBNB)

القيمة السوقية $ 10.62K$ 10.62K $ 10.62K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.62K$ 10.62K $ 10.62K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Community of BNB هي $ 10.62K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CBNB يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.62K.