توكنوميكس Community Coin (COMCOIN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Community Coin (COMCOIN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Community Coin (COMCOIN) $COMCOIN is the first community token created on the pump.fun platform by its founders during pre-launch testing on January 17, 2024. It represents a unique piece of crypto history as the first-ever Pepe-themed token on pump.fun, backed by verifiable on-chain data. The project embodies the vision of community-driven crypto, standing apart as a transparent and decentralized initiative with strong historical roots. Its rediscovery in January 2025 has sparked renewed interest, with the community working together to grow and highlight its significance in the ecosystem. الموقع الرسمي: https://comcoin.fun/ اشتر COMCOIN الآن!

توكنوميكس Community Coin (COMCOIN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Community Coin (COMCOIN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 45.65K $ 45.65K $ 45.65K إجمالي العرض: $ 999.50M $ 999.50M $ 999.50M العرض المتداول: $ 999.50M $ 999.50M $ 999.50M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 45.65K $ 45.65K $ 45.65K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00188631 $ 0.00188631 $ 0.00188631 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00001908 $ 0.00001908 $ 0.00001908 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Community Coin (COMCOIN)

توكنوميكس Community Coin (COMCOIN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Community Coin (COMCOIN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن COMCOIN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن COMCOIN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس COMCOIN، استكشف السعر المباشر لتوكن COMCOIN!

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