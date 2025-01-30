سعر Community Coin (COMCOIN)
سعر Community Coin (COMCOIN) المباشر لليوم هو USD 0.00115447. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر COMCOIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Community Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 948.30K
- تغيير سعر Community Coin خلال اليوم هو +118.98%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Community Coin مقابل USD هو $ +0.00062728 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Community Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Community Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Community Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00062728
|+118.98%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Community Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-18.75%
+118.98%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$COMCOIN is the first community token created on the pump.fun platform by its founders during pre-launch testing on January 17, 2024. It represents a unique piece of crypto history as the first-ever Pepe-themed token on pump.fun, backed by verifiable on-chain data. The project embodies the vision of community-driven crypto, standing apart as a transparent and decentralized initiative with strong historical roots. Its rediscovery in January 2025 has sparked renewed interest, with the community working together to grow and highlight its significance in the ecosystem.
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