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سعر Community Coin (COMCOIN) المباشر لليوم هو USD 0.00115447 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر COMCOIN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Community Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 948.30K - تغيير سعر Community Coin خلال اليوم هو +118.98% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Community Coin (COMCOIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Community Coin مقابل USD هو $ +0.00062728 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Community Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Community Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Community Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00062728 +118.98% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Community Coin (COMCOIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Community Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00032867$ 0.00032867 $ 0.00032867 24 ساعة مرتفع $ 0.00188631$ 0.00188631 $ 0.00188631 عالية طوال الوقت $ 0.00188631$ 0.00188631 $ 0.00188631 تغير السعر (1 ساعة) -18.75% تغير السعر (1يوم) +118.98% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Community Coin (COMCOIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: