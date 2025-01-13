سعر Community Business Token (CBT)
سعر Community Business Token (CBT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CBT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Community Business Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.01
- تغيير سعر Community Business Token خلال اليوم هو -4.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Community Business Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Community Business Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Community Business Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Community Business Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.34%
|30 يوم
|$ 0
|-31.29%
|60 يوم
|$ 0
|-35.61%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Community Business Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
-4.34%
-4.36%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The CBT blockchain rewards program aims to have a decisive impact in multiple areas of existing loyalty programs. The platform will allow for the efficient use of a cryptocurrency token in the markets without needing a significant overhaul of the existing financial infrastructure. It also allows businesses to eliminate the liability of unredeemed reward points. CBT, as an emerging cryptocurrency, has a strong focus on enhancing micropayments. It is only a matter of time before all loyalty programs migrate to blockchain. The business rewards industry is changing swiftly, along with customer expectations. Customer pain points today will inform the innovations of the future. The CBT blockchain rewards program technology for loyalty programs will not only allow more businesses to explore the capabilities, it will also change the future of small businesses. DigitalFlyer® SA and CBT (Community Business Token) have successfully developed a B2C (business to customer) and B2B (business to business) digital marketplace with its own blockchain rewards token. The CBT token has been developed for any rewards program, making the implementation really simple and cost effective.
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