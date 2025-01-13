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سعر Community Business Token (CBT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CBT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Community Business Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.01 - تغيير سعر Community Business Token خلال اليوم هو -4.34% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Community Business Token (CBT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Community Business Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Community Business Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Community Business Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Community Business Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.34% 30 يوم $ 0 -31.29% 60 يوم $ 0 -35.61% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Community Business Token (CBT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Community Business Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00399853$ 0.00399853 $ 0.00399853 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) -4.34% تغير السعر (7 أيام) -4.36%

معلومات سوق Community Business Token (CBT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: