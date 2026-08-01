سعر Community Alliance Token اليوم

السعر المباشر لمشروع Community Alliance Token (COMAT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.22% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل COMAT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل COMAT.

يحتل Community Alliance Token حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 372,022، مع عرض متداول قدره 698.99M COMAT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول COMAT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00120444، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك COMAT بمقدار -0.02% خلال الساعة الماضية و-1.08% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.23K.

معلومات سوق Community Alliance Token (COMAT)

القيمة السوقية $ 372.02K$ 372.02K $ 372.02K الحجم (24 ساعة) $ 2.23K$ 2.23K $ 2.23K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 372.02K$ 372.02K $ 372.02K إمداد دورة التداول 698.99M 698.99M 698.99M إجمالي العرض 698,990,876.40266 698,990,876.40266 698,990,876.40266

القيمة السوقية الحالية لـ Community Alliance Token هي $ 372.02K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.23K. العرض المتداول لـ COMAT يبلغ 698.99M، مع إجمالي عرض 698990876.40266. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 372.02K.