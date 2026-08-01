سعر Communist Cat اليوم

السعر المباشر لمشروع Communist Cat (CCAT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.20% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CCAT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CCAT.

يحتل Communist Cat حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 14,282.06، مع عرض متداول قدره 963.49M CCAT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CCAT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CCAT بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-5.98% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Communist Cat (CCAT)

القيمة السوقية $ 14.28K$ 14.28K $ 14.28K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 14.28K$ 14.28K $ 14.28K إمداد دورة التداول 963.49M 963.49M 963.49M إجمالي العرض 963,490,592.554167 963,490,592.554167 963,490,592.554167

القيمة السوقية الحالية لـ Communist Cat هي $ 14.28K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CCAT يبلغ 963.49M، مع إجمالي عرض 963490592.554167. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.28K.