سعر Comet Token (COMET)
سعر Comet Token (COMET) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر COMET مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Comet Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 55.46
- تغيير سعر Comet Token خلال اليوم هو +1.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Comet Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Comet Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Comet Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Comet Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.67%
|30 يوم
|$ 0
|-37.12%
|60 يوم
|$ 0
|+47.75%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Comet Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.68%
+1.67%
-7.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Meme money for ordinary people. $COMET was created in response to stagnation in the memecoin ecosystem. It doesn't implement any technical nor economic ready-to-use ideas to add value but uses the known advantages of blockchain systems. This token was created to provide light-hearted fun for everyone and bring more people into the Ergo ecosystem.
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