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سعر Comet Token (COMET) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر COMET مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Comet Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 55.46 - تغيير سعر Comet Token خلال اليوم هو +1.67% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Comet Token (COMET) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Comet Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Comet Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Comet Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Comet Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.67% 30 يوم $ 0 -37.12% 60 يوم $ 0 +47.75% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Comet Token (COMET)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Comet Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.68% تغير السعر (1يوم) +1.67% تغير السعر (7 أيام) -7.18%

معلومات سوق Comet Token (COMET)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: