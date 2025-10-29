معلومات سعر Comet Portfolio (COMET) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.00289967 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -1.02% تغير السعر (1يوم) -4.62% تغير السعر (7 أيام) +29.03%

سعر Comet Portfolio (COMET) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول COMET بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCOMET على الإطلاق هو $ 0.00289967، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير COMET -1.02% على مدار الساعة الماضية، -4.62% على مدار 24 ساعة، و +29.03% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Comet Portfolio (COMET)

القيمة السوقية $ 75.83K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 75.83K إمداد دورة التداول 999.78M إجمالي العرض 999,777,506.9027954

القيمة السوقية الحالية لـ Comet Portfolio هي $ 75.83K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ COMET يبلغ 999.78M، مع إجمالي عرض 999777506.9027954. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 75.83K.