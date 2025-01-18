سعر ColossusXT (COLX)
سعر ColossusXT (COLX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر COLX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ColossusXT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.59
- تغيير سعر ColossusXT خلال اليوم هو +1.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ColossusXT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ColossusXT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ColossusXT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ColossusXT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.30%
|30 يوم
|$ 0
|-40.95%
|60 يوم
|$ 0
|+22.98%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ColossusXT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.29%
+1.30%
+45.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Colossuscoin is a decentralized, open-source peer-to-peer (P2P) Internet currency that enables fast instant payments to anyone in the world with almost no fees.
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