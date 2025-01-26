احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CAI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CAI.

سعر Colony Avalanche Index (CAI) المباشر لليوم هو USD 161.37 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.76M . يتم تحديث سعر CAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Colony Avalanche Index الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.91 - تغيير سعر Colony Avalanche Index خلال اليوم هو +4.77% - لديه عرض متداول بقيمة USD 23.34K

أداء سعر Colony Avalanche Index (CAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Colony Avalanche Index مقابل USD هو $ +7.35 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Colony Avalanche Index مقابل USD هو $ -17.5393375740 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Colony Avalanche Index مقابل USD هو $ -38.7944130420 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Colony Avalanche Index مقابل USD هو $ +26.1464155562142 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +7.35 +4.77% 30 يوم $ -17.5393375740 -10.86% 60 يوم $ -38.7944130420 -24.04% 90 يوم $ +26.1464155562142 +19.34%

تحليل سعر Colony Avalanche Index (CAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Colony Avalanche Index: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 153.4$ 153.4 $ 153.4 24 ساعة مرتفع $ 161.6$ 161.6 $ 161.6 عالية طوال الوقت $ 659.84$ 659.84 $ 659.84 تغير السعر (1 ساعة) +0.77% تغير السعر (1يوم) +4.77% تغير السعر (7 أيام) -6.92%

معلومات سوق Colony Avalanche Index (CAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: