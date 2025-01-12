سعر ColonizeMars (GTM)
سعر ColonizeMars (GTM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.31K. يتم تحديث سعر GTM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ColonizeMars الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 506.45
- تغيير سعر ColonizeMars خلال اليوم هو +0.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر GTM مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر GTM.
خلال اليوم، كان سعر ColonizeMars مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ColonizeMars مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ColonizeMars مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ColonizeMars مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.72%
|30 يوم
|$ 0
|+1.52%
|60 يوم
|$ 0
|-14.40%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ColonizeMars: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.72%
+5.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A community driven, meme coin inspired by Elon Musk's gateway to mars. GTM will serve as a utility token for merchandise stores in collaboration with other existing crypto project or community.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 GTM إلى AUD
A$--
|1 GTM إلى GBP
￡--
|1 GTM إلى EUR
€--
|1 GTM إلى USD
$--
|1 GTM إلى MYR
RM--
|1 GTM إلى TRY
₺--
|1 GTM إلى JPY
¥--
|1 GTM إلى RUB
₽--
|1 GTM إلى INR
₹--
|1 GTM إلى IDR
Rp--
|1 GTM إلى PHP
₱--
|1 GTM إلى EGP
￡E.--
|1 GTM إلى BRL
R$--
|1 GTM إلى CAD
C$--
|1 GTM إلى BDT
৳--
|1 GTM إلى NGN
₦--
|1 GTM إلى UAH
₴--
|1 GTM إلى VES
Bs--
|1 GTM إلى PKR
Rs--
|1 GTM إلى KZT
₸--
|1 GTM إلى THB
฿--
|1 GTM إلى TWD
NT$--
|1 GTM إلى CHF
Fr--
|1 GTM إلى HKD
HK$--
|1 GTM إلى MAD
.د.م--