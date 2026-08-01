سعر Colombian Peso اليوم

السعر المباشر لمشروع Colombian Peso (WCOP) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.13% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WCOP الحالي إلى USD هو $ 0 لكل WCOP.

يحتل Colombian Peso حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 87,243، مع عرض متداول قدره 276.90M WCOP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WCOP بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك WCOP بمقدار +0.67% خلال الساعة الماضية و-5.88% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 573.55.

معلومات سوق Colombian Peso (WCOP)

القيمة السوقية $ 87.24K$ 87.24K $ 87.24K الحجم (24 ساعة) $ 573.55$ 573.55 $ 573.55 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 87.24K$ 87.24K $ 87.24K إمداد دورة التداول 276.90M 276.90M 276.90M إجمالي العرض 276,898,753.7968985 276,898,753.7968985 276,898,753.7968985

القيمة السوقية الحالية لـ Colombian Peso هي $ 87.24K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 573.55. العرض المتداول لـ WCOP يبلغ 276.90M، مع إجمالي عرض 276898753.7968985. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 87.24K.