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سعر Collector Coin (AGS) المباشر لليوم هو USD 0.0084465 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AGS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Collector Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.88 - تغيير سعر Collector Coin خلال اليوم هو -4.15% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Collector Coin (AGS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Collector Coin مقابل USD هو $ -0.000366288364037206 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Collector Coin مقابل USD هو $ +0.0000408945 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Collector Coin مقابل USD هو $ +0.0012235709 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Collector Coin مقابل USD هو $ +0.001163893075050395 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000366288364037206 -4.15% 30 يوم $ +0.0000408945 +0.48% 60 يوم $ +0.0012235709 +14.49% 90 يوم $ +0.001163893075050395 +15.98%

تحليل سعر Collector Coin (AGS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Collector Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00820354$ 0.00820354 $ 0.00820354 24 ساعة مرتفع $ 0.00881608$ 0.00881608 $ 0.00881608 عالية طوال الوقت $ 0.208347$ 0.208347 $ 0.208347 تغير السعر (1 ساعة) +1.08% تغير السعر (1يوم) -4.15% تغير السعر (7 أيام) -1.52%

معلومات سوق Collector Coin (AGS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: