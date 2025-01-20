سعر Collector Coin (AGS)
سعر Collector Coin (AGS) المباشر لليوم هو USD 0.0084465. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AGS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Collector Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.88
- تغيير سعر Collector Coin خلال اليوم هو -4.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Collector Coin مقابل USD هو $ -0.000366288364037206 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Collector Coin مقابل USD هو $ +0.0000408945 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Collector Coin مقابل USD هو $ +0.0012235709 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Collector Coin مقابل USD هو $ +0.001163893075050395 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000366288364037206
|-4.15%
|30 يوم
|$ +0.0000408945
|+0.48%
|60 يوم
|$ +0.0012235709
|+14.49%
|90 يوم
|$ +0.001163893075050395
|+15.98%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Collector Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.08%
-4.15%
-1.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Cryptocurrency and collecting go hand-in-hand. In both, you are rewarded for holding. The Collector Coin is a cryptocurrency that is created for collectors. We believe Collector Coin will become the standard method to buy, sell and trade collectibles. In the collectible market, the most important thing is proving the authenticity and verifying ownership. Smart contracts on the blockchain give the ability to authenticate and prove ownership. The Collector Coin will help scale and bring transparency to the collectibles market. The estimated size of the global collectibles market is $370 billion.
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