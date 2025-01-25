سعر Colizeum (ZEUM)
سعر Colizeum (ZEUM) المباشر لليوم هو USD 0.00104156. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ZEUM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Colizeum الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 75.57
- تغيير سعر Colizeum خلال اليوم هو +2.56%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Colizeum مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Colizeum مقابل USD هو $ +0.0002737766 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Colizeum مقابل USD هو $ +0.0005280957 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Colizeum مقابل USD هو $ +0.000427637286091082 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.56%
|30 يوم
|$ +0.0002737766
|+26.29%
|60 يوم
|$ +0.0005280957
|+50.70%
|90 يوم
|$ +0.000427637286091082
|+69.66%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Colizeum: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+2.56%
-35.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Colizeum is a virtual Play to Earn driven environment that, similar to Steam, hosts various games and other applications, thereby creating the general outline of a user funnel. Colizeum offers connectivity to the blockchain based infrastructure for (a) Play-to-Earn, (b) Prediction Markets, (c) Tokenized Tournaments, (d) Attention Marketplace, all as a service, all with one-click deploy, all on-chain and transparent, designed to empower influencers and game developers to fully benefit from the value they generate without middlemen, uncertainties and opaque payout schemes. Colizeum empowers game developers to build and benefit from blockchain games simpler than ever before with easy to use Colizeum SDK.
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