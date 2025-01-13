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سعر Coke Pets (EKOC) المباشر لليوم هو USD 0.00174359 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر EKOC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Coke Pets الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 900.58 - تغيير سعر Coke Pets خلال اليوم هو -1.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Coke Pets (EKOC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Coke Pets مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Coke Pets مقابل USD هو $ -0.0002909476 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Coke Pets مقابل USD هو $ -0.0004690982 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Coke Pets مقابل USD هو $ -0.0012375548975261795 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.05% 30 يوم $ -0.0002909476 -16.68% 60 يوم $ -0.0004690982 -26.90% 90 يوم $ -0.0012375548975261795 -41.51%

تحليل سعر Coke Pets (EKOC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Coke Pets: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0017327$ 0.0017327 $ 0.0017327 24 ساعة مرتفع $ 0.00180849$ 0.00180849 $ 0.00180849 عالية طوال الوقت $ 0.01453954$ 0.01453954 $ 0.01453954 تغير السعر (1 ساعة) -0.90% تغير السعر (1يوم) -1.05% تغير السعر (7 أيام) -13.58%

معلومات سوق Coke Pets (EKOC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: