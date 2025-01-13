سعر CoinxPad (CXPAD)
سعر CoinxPad (CXPAD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CXPAD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CoinxPad الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 184.97
- تغيير سعر CoinxPad خلال اليوم هو -0.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر CoinxPad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CoinxPad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CoinxPad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CoinxPad مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.67%
|30 يوم
|$ 0
|-2.55%
|60 يوم
|$ 0
|+0.60%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CoinxPad: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.67%
-3.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CoinxPad is the first Cex / Dex Multi-chain IDO Launchpad. Coinxpad will empower crypto projects with the ability to distribute tokens and raise liquidity. Investors benefit from exclusive access to safe, innovative projects and rewarding investments on every blockchain. Projects benefit from our partnership, providing complimentary audits by our team of blockchain experts and developers and a dedicated community ready to back them.
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