سعر CoinWealth (CNW)
سعر CoinWealth (CNW) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CNW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CoinWealth الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.11
- تغيير سعر CoinWealth خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر CoinWealth مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CoinWealth مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CoinWealth مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CoinWealth مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-11.73%
|60 يوم
|$ 0
|+25.36%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CoinWealth: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-10.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
"CoinWealth is a managed Crypto Assets Platform. CoinWealth has built a Crypto Assets Platform that enables traditional investors to diversify into this new asset class composed of Cryptocurrencies, Tokens, DeFi streams, NFTs & Tokenised-Assets."
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