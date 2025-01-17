سعر CoinW (CWT)
سعر CoinW (CWT) المباشر لليوم هو USD 0.04588402. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CWT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CoinW الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 760.51K
- تغيير سعر CoinW خلال اليوم هو -0.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر CoinW مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CoinW مقابل USD هو $ -0.0049162708 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CoinW مقابل USD هو $ +0.0033270319 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CoinW مقابل USD هو $ +0.00839459735454818 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.05%
|30 يوم
|$ -0.0049162708
|-10.71%
|60 يوم
|$ +0.0033270319
|+7.25%
|90 يوم
|$ +0.00839459735454818
|+22.39%
اكتشف أحدث تحليلات سعر CoinW: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.07%
-0.05%
+2.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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