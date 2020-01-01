توكنوميكس Coinshift USDL Morpho Vault (CSUSDL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Coinshift USDL Morpho Vault (CSUSDL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Coinshift USDL Morpho Vault (CSUSDL) Steakhouse vaults aims to optimize yields by lending deposited assets against blue chip crypto and real world asset (RWA) collateral markets, depending on market conditions. We call this the "dual engine." Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults. الموقع الرسمي: https://www.steakhouse.financial/ اشتر CSUSDL الآن!

توكنوميكس Coinshift USDL Morpho Vault (CSUSDL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Coinshift USDL Morpho Vault (CSUSDL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 99.88M $ 99.88M $ 99.88M إجمالي العرض: $ 96.80M $ 96.80M $ 96.80M العرض المتداول: $ 96.80M $ 96.80M $ 96.80M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 99.88M $ 99.88M $ 99.88M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.941992 $ 0.941992 $ 0.941992 السعر الحالي: $ 1.032 $ 1.032 $ 1.032 معرفة المزيد عن سعر Coinshift USDL Morpho Vault (CSUSDL)

توكنوميكس Coinshift USDL Morpho Vault (CSUSDL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Coinshift USDL Morpho Vault (CSUSDL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CSUSDL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CSUSDL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CSUSDL، استكشف السعر المباشر لتوكن CSUSDL!

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