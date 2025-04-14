سعر Coinshift USDL Morpho Vault (CSUSDL)
سعر Coinshift USDL Morpho Vault (CSUSDL) المباشر لليوم هو USD 1.023. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 70.72M. يتم تحديث سعر CSUSDL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Coinshift USDL Morpho Vault الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Coinshift USDL Morpho Vault خلال اليوم هو -0.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 69.15M
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خلال اليوم، كان سعر Coinshift USDL Morpho Vault مقابل USD هو $ -0.00028185737019 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Coinshift USDL Morpho Vault مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Coinshift USDL Morpho Vault مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Coinshift USDL Morpho Vault مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00028185737019
|-0.02%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Coinshift USDL Morpho Vault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
-0.02%
-0.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Steakhouse vaults aims to optimize yields by lending deposited assets against blue chip crypto and real world asset (RWA) collateral markets, depending on market conditions. We call this the "dual engine." Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.
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