سعر Coinsbit Token (CNB)
سعر Coinsbit Token (CNB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 43.65K. يتم تحديث سعر CNB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Coinsbit Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.75
- تغيير سعر Coinsbit Token خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 659.83M
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خلال اليوم، كان سعر Coinsbit Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Coinsbit Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Coinsbit Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Coinsbit Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-24.78%
|60 يوم
|$ 0
|-31.75%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Coinsbit Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-8.55%
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