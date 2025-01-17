سعر CoinPays (CPY)
سعر CoinPays (CPY) المباشر لليوم هو USD 0.01433697. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CPY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CoinPays الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.14K
- تغيير سعر CoinPays خلال اليوم هو +0.42%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر CoinPays مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CoinPays مقابل USD هو $ -0.0049500138 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CoinPays مقابل USD هو $ -0.0057132940 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CoinPays مقابل USD هو $ -0.10381560667152744 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.42%
|30 يوم
|$ -0.0049500138
|-34.52%
|60 يوم
|$ -0.0057132940
|-39.85%
|90 يوم
|$ -0.10381560667152744
|-87.86%
اكتشف أحدث تحليلات سعر CoinPays: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.64%
+0.42%
-3.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CoinPays is a cutting-edge platform specifically designed to simplify and democratize cryptocurrency payments for businesses and organizations of all sizes. Our mission is to make accepting cryptocurrency as easy and accessible as possible, whether you're running an e-commerce store, a non-profit organization, or any other type of business. By offering support for over 30 different cryptocurrencies, we enable merchants to cater to a broader audience, thereby expanding their market reach. Our platform is built with a strong focus on security, speed, and cost-efficiency, ensuring that transactions are processed seamlessly with minimal fees. CoinPays also provides detailed analytics and reporting tools, helping businesses to track their financial performance and optimize their operations. Ultimately, our goal is to empower businesses with the tools they need to thrive in the rapidly evolving digital economy, making cryptocurrency payments a standard and hassle-free option for everyone.
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