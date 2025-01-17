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سعر Coinmart Finance (CEX) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CEX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Coinmart Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.77 - تغيير سعر Coinmart Finance خلال اليوم هو +22.55% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Coinmart Finance (CEX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Coinmart Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Coinmart Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Coinmart Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Coinmart Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +22.55% 30 يوم $ 0 +18.02% 60 يوم $ 0 +5.31% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Coinmart Finance (CEX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Coinmart Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00246231$ 0.00246231 $ 0.00246231 تغير السعر (1 ساعة) +0.34% تغير السعر (1يوم) +22.55% تغير السعر (7 أيام) +55.70%

معلومات سوق Coinmart Finance (CEX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: