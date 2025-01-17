سعر Coinmart Finance (CEX)
سعر Coinmart Finance (CEX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CEX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Coinmart Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.77
- تغيير سعر Coinmart Finance خلال اليوم هو +22.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CEX مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CEX.
خلال اليوم، كان سعر Coinmart Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Coinmart Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Coinmart Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Coinmart Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+22.55%
|30 يوم
|$ 0
|+18.02%
|60 يوم
|$ 0
|+5.31%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Coinmart Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.34%
+22.55%
+55.70%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Coinmart finance is a centralized exchange. CEX is native token of coinmart exchange. CoinmaCoinMart Exchange is pioneering a new era of crypto token listings. We are dedicated to being the first crypto exchange to welcome all new and trusted crypto projects without any listing fees. Our commitment is to foster innovation and support the crypto community by offering new projects a platform to list their tokens for free.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CEX إلى AUD
A$--
|1 CEX إلى GBP
￡--
|1 CEX إلى EUR
€--
|1 CEX إلى USD
$--
|1 CEX إلى MYR
RM--
|1 CEX إلى TRY
₺--
|1 CEX إلى JPY
¥--
|1 CEX إلى RUB
₽--
|1 CEX إلى INR
₹--
|1 CEX إلى IDR
Rp--
|1 CEX إلى PHP
₱--
|1 CEX إلى EGP
￡E.--
|1 CEX إلى BRL
R$--
|1 CEX إلى CAD
C$--
|1 CEX إلى BDT
৳--
|1 CEX إلى NGN
₦--
|1 CEX إلى UAH
₴--
|1 CEX إلى VES
Bs--
|1 CEX إلى PKR
Rs--
|1 CEX إلى KZT
₸--
|1 CEX إلى THB
฿--
|1 CEX إلى TWD
NT$--
|1 CEX إلى CHF
Fr--
|1 CEX إلى HKD
HK$--
|1 CEX إلى MAD
.د.م--