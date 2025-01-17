سعر CoinLoan (CLT)
سعر CoinLoan (CLT) المباشر لليوم هو USD 0.328869. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CLT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CoinLoan الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 611.88
- تغيير سعر CoinLoan خلال اليوم هو -0.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر CoinLoan مقابل USD هو $ -0.0001505435572397 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CoinLoan مقابل USD هو $ -0.0000423583 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CoinLoan مقابل USD هو $ -0.0000798493 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CoinLoan مقابل USD هو $ -0.0002908095586833 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0001505435572397
|-0.04%
|30 يوم
|$ -0.0000423583
|-0.01%
|60 يوم
|$ -0.0000798493
|-0.02%
|90 يوم
|$ -0.0002908095586833
|-0.08%
اكتشف أحدث تحليلات سعر CoinLoan: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.04%
-0.09%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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