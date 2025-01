ما هو COINHUB ( CHB )

CoinHub is a trading & investing platform with Utility token of CHB. We are building the Internet Of Value. We will offer you the best pairs and assets to invest in and we will support users in journey of investing and trading in Cryptocurrency. The exchange is subset of FAJR BANK With 10 years of experience Certified by central bank of UAE Address: Building No. 301, Abdollah AbdolRahim Khaje St.

المصدر COINHUB (CHB) الموقع الرسمي